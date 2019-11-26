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Украина планирует упростить процедуру получения украинских документов для жителей Крыма

Новости » Общество     26.11.2019 - 11:38
Украина планирует упростить процедуру получения украинских документов для жителей Крыма
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Правительство разрабатывает процедуру упрощенного получения свидетельств о рождении и смерти жителей Крыма

Украина планирует максимально содействовать для получения украинских свидетельств о рождении и смерти для жителей аннексированного Крыма по упрощенной системе. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

Ташева отметила, что на данный момент документы о рождении или о смерти можно получить лишь через суд, что может быть проблемой для большинства людей. Поэтому новым правительством были достигнуты договоренности о внедрении административной процедуры для упрощения получения документов, нормативные акты которой уже разрабатываются.

"Представим, что через год, пять или десять лет - никто не знает, когда дело дойдет до возвращения Крыма - Россия может начать говорить: так здесь ваших граждан уже не осталось. И Украина должна максимально содействовать тому, чтобы люди оставались с украинскими паспортами", - рассказала Ташева.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина восстановит водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом лишь после полной деоккупации территории. Как отметила Ташева, Украина не планирует упрощать жизнь стране-агрессору.

Также сообщалось, что за время оккупации Крыма Российская Федерация завезла на полуостров около полмиллиона человек. Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.

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