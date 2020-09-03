ВР планирует освободить от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада планирует внести изменения в Таможенный кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы одобрили соответствующий законопроект за основу в первом чтении №3762.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает с 1 января 2021 года до 1 января 2035-го (но не более срока и объема предоставления господдержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Указано, что такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кабинет министров будет определять перечень и объемы такого оборудования.

При доработке ко второму чтению нардепы должны указать коды товаров согласно УКТВЭД, на которые может распространяться освобождение от пошлины.

Напомним, ВР также планирует изменить Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни": нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №3761.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".

Впервые о программе "инвестняня" президент Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.