ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ВР планирует освободить от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов

Украина, Четверг 03 сентября 2020 17:11
ВР планирует освободить от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует внести изменения в Таможенный кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы одобрили соответствующий законопроект за основу в первом чтении №3762.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает с 1 января 2021 года до 1 января 2035-го (но не более срока и объема предоставления господдержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Указано, что такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кабинет министров будет определять перечень и объемы такого оборудования.

При доработке ко второму чтению нардепы должны указать коды товаров согласно УКТВЭД, на которые может распространяться освобождение от пошлины.

Напомним, ВР также планирует изменить Налоговый кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни": нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №3761.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях".

Впервые о программе "инвестняня" президент Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Верховная РадаинвестицииТаможенный кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь