ВР планує звільнити від мита ввіз обладнання для значних інвестпроектів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада планує внести зміни до Митного кодексу у рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи схвалили відповідний законопроект за основу у першому читанні №3762.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року (але не більше строку та обсягу надання держпідтримки, визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Вказано, що таке устаткування (обладнання) повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Кабінет міністрів буде визначати перелік та обсяги такого устаткування.

Під час доопрацювання до другого читання нардепи мають вказати коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які може розповсюджуватися звільнення від мита.

Нагадаємо, ВР також планує змінити Податковий кодекс у рамках проекту "інвестиційні няні": нардепи підтримали за основу відповідний законопроект №3761.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь".

Вперше про програму "інвестняня" президент Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.