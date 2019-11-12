ВР отправила на доработку изменения в КЗоТ о личных данных

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект № 1148, который направлен на защиту прав работников на личную и семейную жизнь. Соответствующее решение поддержали 317 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в Кодексе законов о труде Украины предлагается закрепить норму, которая запрещает при приеме на работу требовать:

сведения о партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания;

любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т.д., связанные с личностью и членами его семьи;

документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

В случаях, если работодатель требует от будущих сотрудников вышеуказанные данные, такие лица имеют право отказать в предоставлении этой информации. В то же время эта позиция не может быть основанием для отказа в приеме на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек.