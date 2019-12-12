ВР отменила запрет создавать учреждения для бездомных негосударственным организациям

Верховная рада приняла во втором чтении проект закона №0932 "О внесении изменений в статью 6-1 закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". За документ проголосовали 343 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается отменить запрет создавать учреждения для бездомных негосударственным организациям.

Такие изменения вносятся в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Кроме того, закон отменяет норму о привязке регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища".

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2019 года в Киевском городском совете сообщали, что Киевский центр социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места жительства, реорганизуют в Киевский городской центр комплексного обслуживания бездомных до 1 декабря 2019 года. В частности, соответствующим распоряжением КГГА была создана специальная комиссия с участием профильных специалистов.

Так, в августе прошлого года жители Черновцов бунтовали против бесплатных обедов для бездомных и пенсионеров.