В Киеве обустроят центр обслуживания бездомных

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Для создания центра будет реорганизован Киевский центр соцадаптации престарелых, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места жительства

Киевский центр социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места жительства, реорганизуют в Киевский городской центр комплексного обслуживания бездомных до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

Так, соответствующим распоряжением КГГА создана специальная комиссия с участием профильных специалистов.

"Предусмотрено открыть отделение реинтеграции бездомных, "социальный отель", отделение социальной адаптации освобожденных лиц, стационарное специальное отделение для постоянного проживания бездомных лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями", - отметили в КГГА.

В частности, комиссии поручено инвентаризировать имущество Киевского центра социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места жительства, составить и утвердить в КГГА передаточный акт и осуществлять другие организационно-правовые мероприятия по реорганизации.

Указано, что реализация проекта не нуждается в дополнительном финансировании из городского бюджета и других расходов.

Следует отметить, что решение о реорганизации центра соцадаптации было принято сессией Киевсовета 9 октября 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве с 28 ноября 2018 года открылись пункты обогрева для бездомных.

Напомним, в августе прошлого года жители Черновцов бунтовали против бесплатных обедов для бездомных и пенсионеров.