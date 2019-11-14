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Рада поддержала повышение своих расходов

Новости » Политика     14.11.2019 - 16:28
Рада поддержала повышение своих расходов
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Расходы Рады на 2020 год составят почти 2 млрд гривен

Верховная рада Украины поддержала смету на 2020 года, которая повышает расходы на деятельность парламента. Соответствующее решение поддержали 272 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Совокупная смета на 2020 год составит почти 2 млрд гривен. При этом на заработную плату нардепов хотят выделить 642 млн гривен, 46,5 млн гривен - на газету "Голос Украины" и на освещение работы парламента в СМИ. Также 31 млн гривен выделят на телеканал "Рада", еще 97 млн направят на автомобильную базу.

Кроме того, 23 млн гривен заложили на командировки, 315 млн гривен направят на социальное обеспечение. Также 765 млн выделят на заработную плату для прочего персонала Верховной рады, и еще 144 млн гривен планируют потратить на содержание административных зданий.

Напомним, сегодня, 14 ноября, парламент во втором чтении и в целом поддержал законопроект о государственном бюджете на 2020 год. После одобрения законопроекта о бюджете-2020 президент Украины Владимир Зеленский должен подписать его в течение 15 дней.

При этом РБК-Украина привело основные показатели бюджета на следующий год.

В госбюджете увеличили расходы на газету Верховной рады
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