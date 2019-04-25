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ВР схвалила за основу закон про режим загального транзиту з ЄС

Новини » Політика    25.04.2019 - 14:23
ВР схвалила за основу закон про режим загального транзиту з ЄС
Фото: ілюстративне фото (tusib.org)

Документ підтримали після кількох невдалих голосувань 234 нардепа

Верховна рада України схвалила за основу закон про режим загального транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим спільного транзиту" підтримали 234 парламентаря, передає РБК-Україна.

Документом передбачається імплементувати в законодавство України положення Конвенції про процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 відповідно до зобов'язань України, закріпленими Угодою про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Так, планується ввести в Україні транзитні процедури, аналогічні тим, які передбачені Конвенцією про спільний режим транзиту, а саме - визначити основні принципи, порядок та умови переміщення товарів митною територією України в спільному режимі транзиту, порядок здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій загального режиму транзиту.

Згідно зі статтею 15а Конвенції про процедуру загального транзиту, будь-яка третя країна може стати договірною стороною цієї Конвенції, якщо вона запрошена депозитарієм конвенції за рішенням Об'єднаного комітету, який відповідає за адміністрування цієї конвенції і забезпечення її належного виконання.

Для отримання такого запрошення Україна повинна довести здатність виконувати її умови, зокрема, використовуючи в односторонньому порядку до одного року національний модуль Нової комп'ютеризованої транзитної системи, яка використовується сторонами Конвенції.

Нагадаємо, раніше парламент підтримав за основу в першому читанні закон про "промисловий безвіз".

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабінеті міністрів назвали понад 10 першочергових законопроектів для прийняття у ВР, серед них був і законопроект №9532.

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