ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВР направила на доопрацювання закон про регулювання вартості інтернету

Україна, Вівторок 01 грудня 2020 16:23
ВР направила на доопрацювання закон про регулювання вартості інтернету
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада направила на доопрацювання закон, яким регулюється вартість інтернету. Раніше проект закону ветував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи направили законопроект №3014 на доопрацювання у комітет з питань цифрової трансформації. За це рішення проголосували 298 парламентаріїв.

Відзначимо, закон повинен був визначити вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій, а також регулювати вартість інтернету. У ньому передбачили і відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Рекомендації президента, зокрема, стосувалися питань збору та зберігання персональної інформації користувачів інтернету, доступу до такої інформації, а також доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання там мереж.

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила законопроект у другому читанні в кінці вересня.

Нагадаємо, раніше Національне агентство по запобіганню корупції знайшло ознаки корупції в цьому документі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ветоВерховна Радаінтернет

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся