В ВР надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами

В Верховной раде надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, глава Рады Дмитрий Разумков встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Так, спикер поблагодарил Нидерланды за поддержку в осуществлении реформ, особенно учитывая быстрый темп их внедрения. Он также выразил надежду на развитие и углубление двусторонних отношений между государствами.

"Дмитрий Разумков также надеется на расширение межпарламентских отношений между странами", - говорится в сообщении.

"Парламент нового созыва настроен на продолжение и развитие конструктивного диалога с нашими голландскими коллегами", - подчеркнул глава парламента.

Кроме того, стороны уделили внимание авиакатастрофе самолета МН17. Разумков подтвердил позицию Украины о необходимости привлечения виновных лиц к ответственности.

"Украина открыта к диалогу и готова всесторонне содействовать в расследовании этой трагедии. Мы приложим максимум усилий, чтобы виновные были наказаны", - сказал он.

В свою очередь Блок поблагодарил Украину за ту поддержку, которая предоставляется в расследовании дела по авиакатастрофе МН17.

"Он также отметил, что Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия. Министр отметил, что реформы, которые сейчас происходят в Украине, должны положительно повлиять на ее инвестиционную привлекательность", - указано в сообщении.

Напомним, Блок заявил, что Нидерланды планируют получить больше информации по закрытию воздушного пространства над востоком Украины в то время, когда был сбит МН17.

Как писало РБК-Украина, глава МИД Нидерландов заявил, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения минских соглашений.