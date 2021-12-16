Под ВР и КМУ призвали власть прекратить сотрудничество с МВФ

Акция протеста прошла возле Верховной рады и Кабинета министров Украины. Основным требованием митингующие выдвигали необходимость прекращения сотрудничества Украины и МВФ.

Участники акции утверждали, что дальнейшие кредиты от МВФ приведут к усугублению общественно-политического, экономического и гуманитарного кризиса Украины.

Отметим, что помимо основного требования митингующие выдвинули ряд дополнительных, в частности, прекратить продажу стратегически важных объектов экономики страны, отменить рынок природного газа и электроэнергии, отменить антиконституционные карантинные ограничения, утвержденные с МВФ и другими финансовыми организациями, не относящимся к медицине.

Напомним, сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом началось в 1992 году. В настоящее время финансовый долг Украины составляет 90 млрд долларов.