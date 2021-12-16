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Під ВР і КМУ закликали владу припинити співпрацю з МВФ

Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні в центрі Києва відбулася акція протесту проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Протестувальники зажадали від представників влади припинення співпраці з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів заходу.

Акція протесту пройшла біля Верховної ради та Кабінету міністрів України. Основною вимогою мітингувальники висували необхідність припинення співпраці України і МВФ.

Учасники акції стверджували, що подальші кредити від МВФ призведуть до посилення суспільно-політичної, економічної та гуманітарної кризи України.

Відзначимо, що крім основної вимоги мітингувальники висунули ряд додаткових, зокрема, припинити продаж стратегічно важливих об'єктів економіки країни, скасувати ринок природного газу та електроенергії, скасувати антиконституційні карантинні обмеження, затверджені з МВФ та іншими фінансовими організаціями, що не належать до медицини.

Нагадаємо, співпраця між Україною та Міжнародним валютним фондом почалася в 1992 році. На цей час фінансовий борг України становить 90 млрд доларів.

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