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Рада предусмотрела повышение доступности лекарств

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 08:45
Рада предусмотрела повышение доступности лекарств
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предусмотрено проводить закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения". За документ проголосовали 290 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Предусмотрено создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

"Проект закона разработан с целью обеспечения возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств", - ранее информировал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе презентации проекта в сессионном зале.

Согласно документу, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медтоваров, которые могут закупаться за госсредства, предусматривается утвердить постановлением правительства.

Напомним, 14 января парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2538. За документ проголосовали 278 нардепов.

Как писало РБК-Украина, ранее ВР также поддержала за основу в первом чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

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