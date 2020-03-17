ВР змінила Податковий кодекс для підвищення доступності ліків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект №2539 прийнятий у другому читанні

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету ", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 295 нардепів.

Проектом передбачено нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медтоварів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також планується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та поставки на митній території України медтовари, які будуть закуповуватися Закупівельної організацією.

Крім того, у законі прописане нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов'язань та пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно цього документу.

Також передбачається приведення норм Податкового кодексу у відповідність до ЗУ "Про державні закупівлі", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі" та інше.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон у середині січня.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".

Додамо також, нардепи схвалили закон про протидію коронавірус.