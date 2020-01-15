ВР планирует изменить Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект поддержали в первом чтении

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 278 нардепов.

Проектом предлагается предусмотреть нераспространение ряда разниц, возникающие при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатной поставке (распределения) медтоварив, приобретенных организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

Также планируется освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоварив, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, предлагается нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этого законопроекта.

Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другое.

Напомним, вчера парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2538 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин вдвое увеличил финансирование программы "Доступные лекарства". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в пакет лекарств был включен инсулин. Для этого выделены дополнительные 3,3 млрд гривен на 2020 год.