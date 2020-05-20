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ВР хоче змінити Кодекс з процедур банкрутства для погашення боргів на ринку е/е

Новини » Політика     20.05.2020 - 14:12
ВР хоче змінити Кодекс з процедур банкрутства для погашення боргів на ринку е/е
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 257 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2390 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)". За нього проголосували 257 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Даний закон врегульовує особливості оподаткування операцій, пов’язаних з процедурою погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.

"Прийняття запропонованих змін... забезпечить можливість своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених законопроектом "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада схвалила за основу проект закону №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", за який проголосували 258 нардепів.

Як писало РБК-Україна, на початку травня в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольга Буславець закликала ВР остаточно в другому читанні прийняти закон про погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України энергорынокВерховна Рада
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