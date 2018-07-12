ВР должна принять поправку об Общественном совете добропорядочности ВККСУ в четверг, - нардеп

Сейчас в законопроекте о статусе судей есть нюансы, которые могут парализовать работу этого совета

Поправку относительно Общественного совета добропорядочности Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) в законе о судоустройстве парламент может проголосовать сегодня. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов.

По его словам, сейчас есть нюансы, которые могут парализовать работу этого совета.

"Суть поправки в том, что сегодня Общественный совет добропорядочности должен голосовать в любом помещении в любой форме. Просто приносить свое заключение. А поправкой субъект законодательной инициативы пытается их поставить в рамки... То есть, есть много нюансов, которые могут парализовать этот общественный орган. Мы нивелировали эту поправку на комитете, то есть оставили полномочия общественного совета добропорядочности такими же, а сегодня правку эту сбили. Следовательно, члены Общественного совета добропорядочности должны фактически ходить на работу с 9 до 6 и голосовать у всех на виду. Поэтому сегодня нам нужно и в этой части вернуться к редакции комитета", - пояснил парламентарий.

По его словам, сейчас под риском не только передача всех дел, подследственных НАБУ, но и принятие проекта об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей в целом.

"Сегодня парламент завалил полностью правки, касающиеся некоторых блоков. Это ключевые блоки. Были попытки правками лишить статуса общественный совет добродетели. То есть, были немного маразматические положения, и собственно комитет все эти правки убрал. Но сегодня все эти правки были отменены. Мы фактически возвращаемся к редакции первого чтения. Если вопрос сегодня не разрешится - другого шанса не будет. Сегодня мы должны найти баланс по ВАКС, который предлагают международные партнеры. Находим баланс - тогда сможем принять закон в целом", - объяснил член комитета.

Добавим, нардеп Леонид Емец во время заседания ВР отметил, что принятие этого законопроекта со взбитыми правками приведет к остановке антикоррупционных процессов.

"Нам этим законом просто предлагают остановить антикоррупционные процессы... Этим законом затыкают рот Общественному совету добропорядочности", - отметил парламентарий.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий в 12:00 собирал глав фракций на совещание по поправкам об апелляции в связи с принятием закона о ВАКС.