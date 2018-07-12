ВР має ухвалити поправку щодо Громадської ради доброчесності ВККСУ у четвер, - нардеп

Наразі у законопроекті про статус суддів є нюанси, які можуть паралізувати роботу цієї ради

Поправку щодо Громадської ради доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) у законі про судоустрій парламент може проголосувати сьогодні. Про це у коментарі РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань правової політики і правосуддя, депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов.

За його словами, наразі є нюанси, які можуть паралізувати роботу цієї ради.

"Суть поправки в тому, що на сьогодні Громадська рада доброчесності має голосувати в будь-якому приміщенні в будь-якій формі. Просто приносити свій висновок. А поправкою суб’єкт законодавчої ініціативи намагається їх поставити в рамки… Тобто, є багато нюансів, які можуть паралізувати цей громадський орган. Ми нівелювали цю поправку на комітеті, тобто лишили повноваження Громадської ради доброчесності такими самими, а сьогодні правку цю збили. Отже, члени Громадської ради доброчесності повинні фактично ходити на роботу з 9 до 6 і голосувати у всіх на виду. Тому на сьогодні нам потрібно і в цій частині повернутись до редакції комітету", - пояснив парламентар.

За його словами, наразі під ризиком не тільки передача всіх справ, які підслідні НАБУ, але й ухвалення проекту про зміни у закон про судоустрій і статус суддів у цілому.

"Сьогодні парламент завалив повністю правки, які стосуються деяких блоків. Це ключові блоки. Було намагання правками позбавити статусу Громадську раду доброчесності. Тобто, були трохи маразматичні положення, і власне комітет всі ці правки прибрав. Але на сьогодні всі ці правки були скасовані. Ми фактично повертаємось до редакції першого читання. Якщо питання сьогодні не вирішиться - іншого шансу не буде. Сьогодні ми маємо знайти баланс щодо ВАКС, який пропонують міжнародні партнери. Знаходимо баланс - тоді зможемо прийняти закон в цілому", - пояснив член комітету.

Додамо, нардеп Леонід Ємець під час засідання ВР зазначив, що прийняття цього законопроекту зі збитими правками призведе до зупинки антикорупційних процесів.

"Нам цим законом просто пропонують зупинити антикорупційні процеси... Цим законом затикають рот Громадській раді доброчесності", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, глава парламенту Андрій Парубій о 12:00 збирав голів фракцій на нараду щодо поправок про апеляцію у зв'язку з прийняттям закону про ВАКС.