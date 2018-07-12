Поправки по апелляции в ВАКС будут приняты сегодня, - нардеп

По словам Помазанова, есть 5-6 вариантов поправки по апелляции в ВАКС

Поправки, касающиеся нормы апелляции в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), будут приняты сегодня. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам деятельности адвокатуры и регулирования предоставления правовой помощи гражданам комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от НФ Андрей Помазанов.

По его словам, сейчас есть 5-6 вариантов этой поправки.

"Сейчас в тексте законопроекта ко второму чтению у нас есть несколько вариантов поправок по норме апелляции ВАКС. Ни одна комитетом не была поддержана, поэтому сегодня решение комитета нет. Поправка может быть принята, но по усмотрению зала. Сейчас есть 5-6 вариантов", - сказал нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что ни одна из поправок не соответствует ни требованиям украинского общества, ни требованиям международных партнеров.

"Есть вариант о передаче всех дел, есть вариант, что началось следствие, но не начался суд... Есть вариант, что начался суд, но не началось рассмотрение. Впрочем, ни одна из поправок не соответствует ни требованиям общества, ни требованиям международных партнеров. Поэтому сегодня нам надо найти один компромисс, каким образом мы это можем видеть", - сообщил Помазанов.

По его словам, сейчас под риском не только передача всех дел, подследственных НАБУ, но и принятие закона в целом.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий в 12:00 собирал глав фракций на совещание по поправкам об апелляции в связи с принятием закона о ВАКС.