Впустив "Лепесток" на зупинці. Відомі подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі

Як розповіли в поліції, близько 20:00 їм надійшло повідомлення про те, що на одній із транспортних зупинок підлітки отримали тілесні ушкодження через вибух невстановленого предмета.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 16-річний підліток приніс на зупинку предмет, схожий на міну "Лепесток".

Хлопець розповів, що