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Впустив "Лепесток" на зупинці. Відомі подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі

Фото: у поліції розповіли подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У поліції розповіли подробиці події за участю підлітків, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 3 лютого в Ізюмі (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Як розповіли в поліції, близько 20:00 їм надійшло повідомлення про те, що на одній із транспортних зупинок підлітки отримали тілесні ушкодження через вибух невстановленого предмета.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 16-річний підліток приніс на зупинку предмет, схожий на міну "Лепесток".

Хлопець розповів, що

Нагадаємо, про цю подію вчора повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, стан усіх дітей задовільний.

Також раніше ми писали, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

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