Уронил "Лепесток" на остановке. Известны подробности подрыва подростков на мине в Изюме

Как рассказали в полиции, около 20:00 им поступило сообщение о том, что на одной из транспортных остановок подростки получили телесные повреждения из-за взрыва неустановленного предмета.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летний подросток принес на остановку предмет, похожий на мину "Лепесток".

Он рассказал, что