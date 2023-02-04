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Уронил "Лепесток" на остановке. Известны подробности подрыва подростков на мине в Изюме

Фото: в полиции рассказали подробности подрыва подростков на мине в Изюме (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В полиции рассказали подробности происшествия с участием подростков, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве 3 февраля в Изюме (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.

Как рассказали в полиции, около 20:00 им поступило сообщение о том, что на одной из транспортных остановок подростки получили телесные повреждения из-за взрыва неустановленного предмета.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летний подросток принес на остановку предмет, похожий на мину "Лепесток".

Он рассказал, что

Напомним, об этом происшествии вчера сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, состояние всех детей удовлетворительное.

Также ранее мы писали, что двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

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