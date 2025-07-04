ВПС США призупинили гіперзвуковий проєкт зі SpaceX: до чого тут птахи

Військово-повітряні сили пообіцяли провести екологічну оцінку проєкту, однак публікацію попереднього звіту було відкладено через заперечення екологічних організацій. Причиною стало те, що ракети хотіли запускати з атола (кораловий острів) Джонстон, де гніздяться численні морські птахи. Цей атол розташований у Тихому океані.

За словами представника ВПС, військові розглядають альтернативні місця для реалізації програми. У рамках проєкту планується використовувати комерційні ракети, які, зокрема, виробляє компанія SpaceX.

Мета програми - випробувати посадку ракетних модулів, що повертаються, здатних доставляти до 100 тонн вантажу в будь-яку точку Землі приблизно за 90 хвилин. Це може стати проривом у військовій логістиці, забезпечуючи швидке перекидання постачання у віддалені райони.

Але біологи та експерти стверджують, що екосистема острова може не витримати таких навантажень - тут мешкає 14 видів тропічних птахів.