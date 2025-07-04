ВВС США приостановили гиперзвуковой проект со SpaceX: при чем здесь птицы

Военно-воздушные силы пообещали провести экологическую оценку проекта, однако публикация предварительного отчета была отложена из-за возражений экологических организаций. Причиной стало то, что ракеты хотели запускать с атолла (коралловый остров) Джонстон, где гнездятся многочисленные морские птицы. Этот атолл находится в Тихом океане.

По словам представителя ВВС, военные рассматривают альтернативные места для реализации программы. В рамках проекта планируется использовать коммерческие ракеты, которые, в частности, производит компания SpaceX.

Цель программы - испытать посадку возвращаемых ракетных модулей, способных доставлять до 100 тонн груза в любую точку Земли примерно за 90 минут. Это может стать прорывом в военной логистике, обеспечивая быструю переброску снабжения в удаленные районы.

Но биологи и эксперты утверждают, что экосистема острова может не выдержать таких нагрузок - здесь обитает 14 видов тропических птиц.