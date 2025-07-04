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ВПС США призупинили гіперзвуковий проєкт зі SpaceX: до чого тут птахи

П'ятниця 04 липня 2025 23:24
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ВПС США призупинили гіперзвуковий проєкт зі SpaceX: до чого тут птахи Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військово-повітряні сили США вирішили призупинити плани з випробування гіперзвукової доставки вантажів ракетами. Це був спільний проєкт із компанією Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військово-повітряні сили пообіцяли провести екологічну оцінку проєкту, однак публікацію попереднього звіту було відкладено через заперечення екологічних організацій. Причиною стало те, що ракети хотіли запускати з атола (кораловий острів) Джонстон, де гніздяться численні морські птахи. Цей атол розташований у Тихому океані.

За словами представника ВПС, військові розглядають альтернативні місця для реалізації програми. У рамках проєкту планується використовувати комерційні ракети, які, зокрема, виробляє компанія SpaceX.

Мета програми - випробувати посадку ракетних модулів, що повертаються, здатних доставляти до 100 тонн вантажу в будь-яку точку Землі приблизно за 90 хвилин. Це може стати проривом у військовій логістиці, забезпечуючи швидке перекидання постачання у віддалені райони.

Але біологи та експерти стверджують, що екосистема острова може не витримати таких навантажень - тут мешкає 14 видів тропічних птахів.

Сварка Трампа з Маском

На початку червня 2025 року конфлікт між Трампом і Маском став публічним, коли Маск різко розкритикував "One Big Beautiful Bill Act", назвавши його "огидною потворою", яка "посилює дефіцит".

Він також почав замислюватися про створення нової політичної партії - "America Party" - щоб протистояти "однопартійному режиму" в США. Це різко контрастувало з їхнім попереднім союзом, адже Маск був однією з ключових фігур у команді Трампа і щедрим донором.

У відповідь Трамп через Truth Social пригрозив відкликати держконтракти і пільги для компаній Маска - Tesla і SpaceX.

Нещодавно стало відомо, що Трамп може розглянути депортацію Маска в ПАР.

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Сполучені Штати Америки SpaceX Ілон Маск
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