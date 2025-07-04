ВВС США приостановили гиперзвуковой проект со SpaceX: при чем здесь птицы
Военно-воздушные силы США решили приостановить планы по испытанию гиперзвуковой доставки грузов ракетами. Это был совместный проект с компанией Илона Маска SpaceX.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военно-воздушные силы пообещали провести экологическую оценку проекта, однако публикация предварительного отчета была отложена из-за возражений экологических организаций. Причиной стало то, что ракеты хотели запускать с атолла (коралловый остров) Джонстон, где гнездятся многочисленные морские птицы. Этот атолл находится в Тихом океане.
По словам представителя ВВС, военные рассматривают альтернативные места для реализации программы. В рамках проекта планируется использовать коммерческие ракеты, которые, в частности, производит компания SpaceX.
Цель программы - испытать посадку возвращаемых ракетных модулей, способных доставлять до 100 тонн груза в любую точку Земли примерно за 90 минут. Это может стать прорывом в военной логистике, обеспечивая быструю переброску снабжения в удаленные районы.
Но биологи и эксперты утверждают, что экосистема острова может не выдержать таких нагрузок - здесь обитает 14 видов тропических птиц.
Ссора Трампа с Маском
В начале июня 2025 года конфликт между Трампом и Маском обрел публичность, когда Маск резко раскритиковал "One Big Beautiful Bill Act», назвав его "отвратительной уродиной", которая "усугубляет дефицит".
Он также начал задумываться о создании новой политической партии - "America Party" - чтобы противостоять "однопартийному режиму" в США. Это резко контрастировало с их предыдущим союзом, ведь Маск был одной из ключевых фигур в команде Трампа и щедрым донором.
В ответ Трамп через Truth Social пригрозил отозвать госконтракты и льготы для компаний Маска - Tesla и SpaceX.
Недавно стало известно, что Трамп может рассмотреть депортацию Маска в ЮАР.
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