Внедряли российские программы в школах: СБУ разоблачила более 30 педагогов-коллаборантов

Служба безопасности Украины с начала 2023 года разоблачила более 30 педагогов, которые сотрудничают с оккупантами и помогают внедрять российские программы "образования" в оккупированных населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении 30 педагогам-коллаборантам. Среди них - руководители созданных россиянами "отделов образования" и директора захваченных украинских школ и лицеев.

Так, в освобожденном Херсоне разоблачили глав двух средних учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали Кремлевское видение истории Украины. Они также заставляли учителей проводить занятия на русском языке по программам РФ. А в случае отказа - угрожали "сообщить" в оккупационные органы и запугивали преследованиями со стороны захватчиков.

Кроме того, во временно захваченном Северодонецке идентифицировали главу местного "отдела образования" террористической организации "ЛНР". С начала сентября 2022 года она активно "восстанавливала" работу образовательных институций в пользу России. Для этого призвала местных педагогов поддержать оккупантов и устраиваться преподавателями в подконтрольные им школы. В случае согласия обещала лояльное отношение россиян и "зарплату" в российских рублях.

К тому же, была разоблачена руководительница "районного управления образования Новопсковского района ЛНР", которая периодически организовывала поездки учителей на "курсы переформатирования" в российский Воронеж.

Этим и другим фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: