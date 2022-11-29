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Впроваджувала освіту РФ. Депутата Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі

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Куп'янськ, Вівторок 29 листопада 2022 22:46
Впроваджувала освіту РФ. Депутата Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі Фото: Депутата Куп’янської міськради підозрюють у колабораціонізмі (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

Депутат Куп’янської міської ради після окупації перейшла на бік РФ. Вона вирішила зайнятись впровадженням російської освіти, проте тепер була затримана правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що депутат Куп’янської міської ради Харківської області добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти під час тимчасової окупації регіону.

"4 липня її було призначено на посаду "виконуючої обов’язки директора Куп'янського регіонального центру професійної освіти", що був створений представниками окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Жінка видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою "владою". У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники Служби безпеки України затримали ще одного колаборанта, який обіймав посаду в окупаційної адміністрації Балаклії.

Нещодавно СБУ повідомили про підозру 19 бойовикам "ЛНР" та "ДНР", яких взяли у полон під час звільнення Харківської області.

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