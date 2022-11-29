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Внедряла образование РФ. Депутата Купянского горсовета подозревают в коллаборационизме

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Купянск, Вторник 29 ноября 2022 22:46
Внедряла образование РФ. Депутата Купянского горсовета подозревают в коллаборационизме Фото: Депутата Купянского горсовета подозревают в коллаборационизме (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутат Купянского городского совета после оккупации перешла на сторону РФ. Она решила заняться внедрением российского образования, однако теперь была задержана правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что депутат Купянского городского совета Харьковской области добровольно согласилась внедрять российскую систему образования во время временной оккупации региона.

"4 июля она была назначена на должность "исполняющей обязанности директора Купянского регионального центра профессионального образования", созданного представителями оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Женщина выдавала ученикам российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призывала сотрудничать с новой "властью". В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учащихся на новый учебный год производиться по стандартам образования РФ.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного коллаборанта, занимавшего должность в оккупационной администрации Балаклеи.

Недавно СБУ сообщили о подозрении 19 боевикам "ЛНР" и "ДНР", взятых в плен во время освобождения Харьковской области.

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