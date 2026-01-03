Впродовж 2025 року в Україні підготували 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів

У 2025 році в Україні підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів. Паралельно в Україні навчалися майже сто курсантів-льотчиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як повідомив заступник міністра оборони з розвитку авіації Олександр Козенко, в межах Коаліції повітряних сил кілька груп українських пілотів уже завершили навчання за кордоном і опанували сучасні літаки іноземного виробництва. Програми підготовки враховували реальний бойовий досвід і відповідали стандартам НАТО.
За кордоном навчали не лише пілотів. Підготовку також пройшли:
інженери та техніки, які відповідають за справність нової авіатехніки;
наземний персонал для роботи на аеродромах і в логістиці;
оператори спеціального обладнання для систем розвідки та спостереження.
Важливим результатом 2025 року стало створення в Україні мережі сертифікованих навчальних центрів для підготовки операторів дронів. Це стало можливим після запуску урядового експериментального проєкту з сертифікації таких шкіл.
Сертифікат отримали вісім провідних навчальних організацій, а загалом дозвіл на підготовку фахівців мають уже 34 заклади, з них 19 - за напрямом безпілотних систем.
Завдяки державним і приватним навчальним школам протягом року підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів. Паралельно в Україні навчалися майже сто курсантів-льотчиків, які в майбутньому поповнять оновлені Повітряні сили.
Після складання іспитів і перевірок авіаційні фахівці отримали 437 державних сертифікатів, що підтверджують їхній професійний рівень.
"Системна підготовка людей – це фундамент нашої переваги у повітрі. Ми не лише інтегруємо західні зразки техніки, а й створюємо власну автономну екосистему навчання, яка здатна оперативно забезпечувати фронт кваліфікованими кадрами – від пілотів винищувачів до операторів FPV-дронів", – підкреслив Олександр Козенко.
Сили безпілотних систем України регулярно завдають ударів по військових об'єктах противника як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Росії.
Нагадаємо, у ніч на 18 грудня оператори Сил безпілотних систем уразили низку російських цілей на окупованих територіях України. Серед них - об’єкти протиповітряної оборони, склад зберігання дронів та радіолокаційна станція "Небо".
Напередодні, у ніч на 17 грудня, Сили оборони України атакували стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу та нафтопереробної галузі на території Росії. Зокрема, під удар потрапили нафтобаза і нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Раніше українські безпілотники також успішно вразили Алчевський металургійний комбінат, а також неодноразово атакували Рязанський нафтопереробний завод.
Крім того, раніше повідомлялося про потужний удар Сил безпілотних систем по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.