Впродовж 2025 року в Україні підготували 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів

Як повідомив заступник міністра оборони з розвитку авіації Олександр Козенко, в межах Коаліції повітряних сил кілька груп українських пілотів уже завершили навчання за кордоном і опанували сучасні літаки іноземного виробництва. Програми підготовки враховували реальний бойовий досвід і відповідали стандартам НАТО.

За кордоном навчали не лише пілотів. Підготовку також пройшли:

інженери та техніки, які відповідають за справність нової авіатехніки;

наземний персонал для роботи на аеродромах і в логістиці;

оператори спеціального обладнання для систем розвідки та спостереження.

Важливим результатом 2025 року стало створення в Україні мережі сертифікованих навчальних центрів для підготовки операторів дронів. Це стало можливим після запуску урядового експериментального проєкту з сертифікації таких шкіл.

Сертифікат отримали вісім провідних навчальних організацій, а загалом дозвіл на підготовку фахівців мають уже 34 заклади, з них 19 - за напрямом безпілотних систем.

Завдяки державним і приватним навчальним школам протягом року підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів. Паралельно в Україні навчалися майже сто курсантів-льотчиків, які в майбутньому поповнять оновлені Повітряні сили.

Після складання іспитів і перевірок авіаційні фахівці отримали 437 державних сертифікатів, що підтверджують їхній професійний рівень.

"Системна підготовка людей – це фундамент нашої переваги у повітрі. Ми не лише інтегруємо західні зразки техніки, а й створюємо власну автономну екосистему навчання, яка здатна оперативно забезпечувати фронт кваліфікованими кадрами – від пілотів винищувачів до операторів FPV-дронів", – підкреслив Олександр Козенко.