Головна » Життя » Суспільство

Впродовж 2025 року в Україні підготували 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів

Україна , Субота 03 січня 2026 04:55
Впродовж 2025 року в Україні підготували 5 тисяч операторів безпілотних авіакомплексів Фото: підготовка пілотів (Міноборони України)
Автор: Марина Балабан

У 2025 році в Україні підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів. Паралельно в Україні навчалися майже сто курсантів-льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомив заступник міністра оборони з розвитку авіації Олександр Козенко, в межах Коаліції повітряних сил кілька груп українських пілотів уже завершили навчання за кордоном і опанували сучасні літаки іноземного виробництва. Програми підготовки враховували реальний бойовий досвід і відповідали стандартам НАТО.

За кордоном навчали не лише пілотів. Підготовку також пройшли:

  • інженери та техніки, які відповідають за справність нової авіатехніки;

  • наземний персонал для роботи на аеродромах і в логістиці;

  • оператори спеціального обладнання для систем розвідки та спостереження.

Важливим результатом 2025 року стало створення в Україні мережі сертифікованих навчальних центрів для підготовки операторів дронів. Це стало можливим після запуску урядового експериментального проєкту з сертифікації таких шкіл.

Сертифікат отримали вісім провідних навчальних організацій, а загалом дозвіл на підготовку фахівців мають уже 34 заклади, з них 19 - за напрямом безпілотних систем.

Завдяки державним і приватним навчальним школам протягом року підготували понад 5 тисяч операторів безпілотних авіаційних комплексів. Паралельно в Україні навчалися майже сто курсантів-льотчиків, які в майбутньому поповнять оновлені Повітряні сили.

Після складання іспитів і перевірок авіаційні фахівці отримали 437 державних сертифікатів, що підтверджують їхній професійний рівень.

"Системна підготовка людей – це фундамент нашої переваги у повітрі. Ми не лише інтегруємо західні зразки техніки, а й створюємо власну автономну екосистему навчання, яка здатна оперативно забезпечувати фронт кваліфікованими кадрами – від пілотів винищувачів до операторів FPV-дронів", – підкреслив Олександр Козенко.

Успішні операції Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем України регулярно завдають ударів по військових об'єктах противника як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Росії.

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня оператори Сил безпілотних систем уразили низку російських цілей на окупованих територіях України. Серед них - об’єкти протиповітряної оборони, склад зберігання дронів та радіолокаційна станція "Небо".

Напередодні, у ніч на 17 грудня, Сили оборони України атакували стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу та нафтопереробної галузі на території Росії. Зокрема, під удар потрапили нафтобаза і нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Раніше українські безпілотники також успішно вразили Алчевський металургійний комбінат, а також неодноразово атакували Рязанський нафтопереробний завод.

Крім того, раніше повідомлялося про потужний удар Сил безпілотних систем по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.

