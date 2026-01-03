В течение 2025 года в Украине подготовили 5 тысяч операторов беспилотных авиакомплексов

В 2025 году в Украине подготовили более 5 тысяч операторов беспилотных авиационных комплексов. Параллельно в Украине обучались почти сто курсантов-летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как сообщил заместитель министра обороны по развитию авиации Александр Козенко, в рамках Коалиции воздушных сил несколько групп украинских пилотов уже завершили обучение за рубежом и освоили современные самолеты иностранного производства. Программы подготовки учитывали реальный боевой опыт и соответствовали стандартам НАТО.

За рубежом учили не только пилотов. Подготовку также прошли:

инженеры и техники, которые отвечают за исправность новой авиатехники;

наземный персонал для работы на аэродромах и в логистике;

операторы специального оборудования для систем разведки и наблюдения.

Важным результатом 2025 года стало создание в Украине сети сертифицированных учебных центров для подготовки операторов дронов. Это стало возможным после запуска правительственного экспериментального проекта по сертификации таких школ.

Сертификат получили восемь ведущих учебных организаций, а в целом разрешение на подготовку специалистов имеют уже 34 заведения, из них 19 - по направлению беспилотных систем.

Благодаря государственным и частным учебным школам в течение года подготовили более 5 тысяч операторов беспилотных авиационных комплексов. Параллельно в Украине учились почти сто курсантов-летчиков, которые в будущем пополнят обновленные Воздушные силы.

После сдачи экзаменов и проверок авиационные специалисты получили 437 государственных сертификатов, подтверждающих их профессиональный уровень.

"Системная подготовка людей - это фундамент нашего преимущества в воздухе. Мы не только интегрируем западные образцы техники, но и создаем собственную автономную экосистему обучения, которая способна оперативно обеспечивать фронт квалифицированными кадрами - от пилотов истребителей до операторов FPV-дронов", - подчеркнул Александр Козенко.