В течение 2025 года в Украине подготовили 5 тысяч операторов беспилотных авиакомплексов

Украина, Суббота 03 января 2026 04:55
UA EN RU
В течение 2025 года в Украине подготовили 5 тысяч операторов беспилотных авиакомплексов Фото: подготовка пилотов (Минобороны Украины)
Автор: Марина Балабан

В 2025 году в Украине подготовили более 5 тысяч операторов беспилотных авиационных комплексов. Параллельно в Украине обучались почти сто курсантов-летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщил заместитель министра обороны по развитию авиации Александр Козенко, в рамках Коалиции воздушных сил несколько групп украинских пилотов уже завершили обучение за рубежом и освоили современные самолеты иностранного производства. Программы подготовки учитывали реальный боевой опыт и соответствовали стандартам НАТО.

За рубежом учили не только пилотов. Подготовку также прошли:

  • инженеры и техники, которые отвечают за исправность новой авиатехники;

  • наземный персонал для работы на аэродромах и в логистике;

  • операторы специального оборудования для систем разведки и наблюдения.

Важным результатом 2025 года стало создание в Украине сети сертифицированных учебных центров для подготовки операторов дронов. Это стало возможным после запуска правительственного экспериментального проекта по сертификации таких школ.

Сертификат получили восемь ведущих учебных организаций, а в целом разрешение на подготовку специалистов имеют уже 34 заведения, из них 19 - по направлению беспилотных систем.

Благодаря государственным и частным учебным школам в течение года подготовили более 5 тысяч операторов беспилотных авиационных комплексов. Параллельно в Украине учились почти сто курсантов-летчиков, которые в будущем пополнят обновленные Воздушные силы.

После сдачи экзаменов и проверок авиационные специалисты получили 437 государственных сертификатов, подтверждающих их профессиональный уровень.

"Системная подготовка людей - это фундамент нашего преимущества в воздухе. Мы не только интегрируем западные образцы техники, но и создаем собственную автономную экосистему обучения, которая способна оперативно обеспечивать фронт квалифицированными кадрами - от пилотов истребителей до операторов FPV-дронов", - подчеркнул Александр Козенко.

Успешные операции Сил беспилотных систем

Силы беспилотных систем Украины регулярно наносят удары по военным объектам противника как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу России.

Напомним, в ночь на 18 декабря операторы Сил беспилотных систем поразили ряд российских целей на оккупированных территориях Украины. Среди них - объекты противовоздушной обороны, склад хранения дронов и радиолокационная станция "Небо".

Накануне, в ночь на 17 декабря, Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей отрасли на территории России. В частности, под удар попали нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Ранее украинские беспилотники также успешно поразили Алчевский металлургический комбинат, а также неоднократно атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, ранее сообщалось о мощном ударе Сил беспилотных систем по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

