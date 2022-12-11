Вполовину більше, ніж попередній. Швеція затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет військової допомоги Україні. Він у 1,5 раза більший, ніж попередній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона на спільному брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.
"Уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет підтримки України, і він на 50% більше, ніж восьмий пакет. Це пов'язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії. У цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектуючі для інших видів ППО та зимову амуніцію для українців військових", - розповів міністр.
За його словами, таким чином Швеція не просто допомагає Україні, а інвестує "спільну безпеку", оскільки росіяни постійно порушують права людей - обстрілюють лікарні, університети та школи.
Нагадаємо, про новий пакет військової допомоги від Швеції Резніков розповів ще 19 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.