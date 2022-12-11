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Вполовину больше, чем предыдущий. Швеция утвердила новый пакет военной помощи Украине

Фото: Швеция утвердила новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше, чем предыдущий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Правительство Швеции утвердило девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для других видов ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных", - рассказал министр.

По его словам, таким образом Швеция не просто помогает Украине, а инвестирует "общую безопасность", поскольку россияне постоянно нарушают права людей - обстреливают больницы, университеты и школы.

Напомним, о новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.

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