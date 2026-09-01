ВПО тепер можуть втратити виплати через родичів. Як діють нові правила

У чому суть нового принципу

Якщо один із членів родини вже отримав компенсацію, ваучер чи скористався пільговою програмою - наприклад, житловим сертифікатом, - інші члени цієї ж сім'ї не можуть повторно подати заявку на аналогічний механізм державної підтримки.

Сім'ю тепер розглядають як єдине ціле: усі обмеження та виплати прив'язують до сукупного складу родини, а не до кожної окремої людини.

Хто втратив право на житловий ваучер

Цей принцип уже застосували в програмі житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій. З 1 серпня право на ваучер втратили ВПО, які в період з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло - наприклад, продали чи подарували квартиру чи будинок у безпечніших регіонах країни.

Також право втратили переселенці, які вже скористалися пільговою іпотекою, та ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

Як тепер перевірятимуть заявників

Органи влади ретельніше перевірятимуть через державні реєстри, чи має особа або члени її сім'ї інше житло, чи отримувала родина раніше державну житлову підтримку, а також інші обставини, які можуть впливати на право на отримання ваучера.