ВПО теперь могут потерять выплаты из-за родственников. Как действуют новые правила

В чем суть нового принципа

Если один из членов семьи уже получил компенсацию, ваучер воспользовался ли льготной программой - например, жилищным сертификатом, - другие члены этой же семьи не могут повторно подать заявку на аналогичный механизм государственной поддержки.

Семью теперь рассматривают как единое целое: все ограничения и выплаты привязывают к совокупному составу семьи, а не к каждому отдельному человеку.

Кто потерял право на жилищный ваучер

Этот принцип уже применили в программе жилых ваучеров для ВПО с временно оккупированных территорий. С 1 августа право на ваучер потеряли ВПО, которые в период с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье – например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах страны.

Также право потеряли переселенцы, уже воспользовавшиеся льготной ипотекой, и те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Как теперь будут проверять заявителей

Органы власти будут тщательнейшим образом проверять через государственные реестры, имеет ли лицо или члены его семьи другое жилье, получала ли семья ранее государственную жилищную поддержку, а также другие обстоятельства, которые могут влиять на право на получение ваучера.