ВПО та ветерани можуть пройти швидкі курси професійної підготовки: які умови

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів України визначив механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

Ухваленою постановою уряд визначив механізм діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Детальніше про те, чим займається фахівець з супроводу ветеранів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли. що ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT.

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