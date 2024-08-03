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ВПЛ и ветераны могут пройти быстрые курсы профессиональной подготовки: какие условия

Фото: ВПО и ветераны могут пройти быстрые курсы профессиональной подготовки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Внутренне переселенные лица и украинские ветераны могут пройти быстрые краткосрочные курсы профессиональной подготовки. Подать заявку можно до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине объявило о наборе на бесплатные краткосрочные курсы профессиональной подготовки и переподготовки.

Приоритетными группами программ являются внутренне перемещенные лица, ветераны, семьи и другие.

В рамках проектов желающие могут пройти краткосрочные групповые курсы, направленные на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенного перечня.

Участники также смогут посетить семинары по развитию/улучшению навыков по поиску работы, развитию социально-коммуникативных навыков, а также получить групповые и индивидуальные карьерные консультации.

Подать заявку могут жители 4 регионов Украины. В частности, к программе присоединились:

  • Ивано-Франковская область (Калушская община),
  • Львовская область (Дрогобычская, Стрыйская, Червоноградская общины),
  • Тернопольская область (Кременецкая, Тернопольская общины),
  • Сумская область (Лебединская, Николаевская поселковая, Недригайловская, Поповская, Садовская, Степановская, Тростянецкая общины).

Регистрация продлится до 1 сентября 2024 года.

Подробно ознакомиться с программами и условиями, а также подать заявку на участие можно по ссылке.

Напомним, что вчера Кабинет Министров Украины определил механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

Одобренным постановлением правительство определило механизм деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Детальнее о том, чем занимается специалист по сопровождению ветеранов, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что ветераны могут бесплатно выучиться в IT.

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