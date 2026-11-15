ВПО незаконно позбавляють допомоги: омбудсман назвав найпоширеніші причини

Для багатьох ВПО право на допомогу залежить від доходу: середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 10 380 гривень. Також враховують депозити й покупки понад 100 тисяч гривень, купівлю нового авто чи нерухомості, наявність придатного житла, працевлаштування та навчання дітей.

Проте, як наголошує Лубінець, відповідність формальним критеріям не можна оцінювати без з'ясування обставин сім'ї, адже дані в державних системах бувають помилковими або неповними.

Серед найпоширеніших скарг до омбудсмана:

Пенсійний фонд розглядає заяву два-три місяці, а людина так і не дізнається про рішення;

відмовляють через житло, у якому неможливо жити, не враховуючи його стан і розташування;

припиняють виплати через відсутність роботи, не з'ясовуючи, чому людина не працює;

позбавляють допомоги через депозит чи покупку понад 100 тисяч гривень, хоча це можуть бути заощадження всього життя;

припиняють допомогу, якщо дитина навчається не за місцем проживання сім'ї;

позбавляють виплат студентів після 18 років, які продовжують навчання.

Ще однією проблемою є помилкові дані про перетин кордону, коли система фіксує виїзд людини, але не її повернення.