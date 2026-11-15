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ВПО незаконно позбавляють допомоги: омбудсман назвав найпоширеніші причини

08:01 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: ВПО ризикують втратити виплати (колаж РБК-Україна)

Переселенцям відмовляють у державній допомозі або припиняють її через помилкові дані, житло, у якому неможливо жити, чи заощадження, зібрані за все життя. Такі рішення часто ухвалюють без з'ясування обставин конкретної сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Для багатьох ВПО право на допомогу залежить від доходу: середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 10 380 гривень. Також враховують депозити й покупки понад 100 тисяч гривень, купівлю нового авто чи нерухомості, наявність придатного житла, працевлаштування та навчання дітей.

Проте, як наголошує Лубінець, відповідність формальним критеріям не можна оцінювати без з'ясування обставин сім'ї, адже дані в державних системах бувають помилковими або неповними.

Серед найпоширеніших скарг до омбудсмана:

  • Пенсійний фонд розглядає заяву два-три місяці, а людина так і не дізнається про рішення;
  • відмовляють через житло, у якому неможливо жити, не враховуючи його стан і розташування;
  • припиняють виплати через відсутність роботи, не з'ясовуючи, чому людина не працює;
  • позбавляють допомоги через депозит чи покупку понад 100 тисяч гривень, хоча це можуть бути заощадження всього життя;
  • припиняють допомогу, якщо дитина навчається не за місцем проживання сім'ї;
  • позбавляють виплат студентів після 18 років, які продовжують навчання.

Ще однією проблемою є помилкові дані про перетин кордону, коли система фіксує виїзд людини, але не її повернення.

Ризик втратити допомогу для переселенців зростає і через затримку з новим законом про ВПО. Він набув чинності 22 жовтня, проте Мінсоц не встиг вчасно підготувати підзаконні акти. Як попереджав голова Спецкомісії Ради з питань захисту ВПО Павло Фролов, через це переселенців можуть безпідставно зняти з обліку і позбавити допомоги.

Поки нові механізми не запрацювали, допомогу виплачують за старими правилами: програму продовжили до кінця лютого 2027 року. З наступного року виплати можуть зрости, адже бюджетний комітет Ради підтримав доручення уряду опрацювати їх підвищення.

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Внутрішньо переміщені особиВиплатиДмитро Лубінець