ВПО незаконно лишают помощи: омбудсман назвал самые распространенные причины

Для многих ВПО право на помощь зависит от дохода: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен. Также учитывают депозиты и покупки более 100 тысяч гривен, покупку нового авто или недвижимости, наличие подходящего жилья, трудоустройство и обучение детей.

Однако, как отмечает Лубинец, соответствие формальным критериям нельзя оценивать без уяснения обстоятельств семьи, ведь данные в государственных системах бывают ошибочными или неполными.

Среди самых распространенных жалоб к омбудсману:

Пенсионный фонд рассматривает заявление два-три месяца, а человек так и не узнает решения;

отказывают через жилье, в котором невозможно жить, не считая его состояния и расположения;

прекращают выплаты из-за отсутствия работы, не выясняя, почему человек не работает;

лишают помощи через депозит или покупку более 100 тысяч гривен, хотя это могут быть сбережения всей жизни;

прекращают пособие, если ребенок учится не по месту жительства семьи;

лишают выплат студентов после 18 лет, продолжающих обучение.

Еще одной проблемой являются ошибочные данные о пересечении границы, когда система фиксирует выезд человека, но не его возвращение.