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Мы вплотную приблизились к давней цели. Зеленский уверен в членстве Украины в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к своей давней цели - вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной из равных в нашем общем европейском доме. Украина будет в ЕС. Мирной, суверенной, отстроенной. И мы это обеспечим, никаких сомнений", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал о том, что российские пропагандисты готовят новую провокацию. Они собираются показать жертвы в Мариуполе так как будто это сделали не российские военные, а украинские защитники.

Ранее Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампании. По словам президента, украинцы готовы делиться своей храбростью с остальным мировым сообществом.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюз