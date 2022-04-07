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Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампании: Будем учить мир смелости

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 23:34
Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампании: Будем учить мир смелости Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не только продемонстрировали миру свою смелость и отвагу во время войны с российскими оккупантами, но и готовы делиться своей храбростью с остальным мировым сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Если бы в мире не было 10% смелости, которую имеют украинцы, то ни одной опасности не было для международной безопасности, ни одной опасности для народов не было. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что граждане Украины будут учить мир быть "не просто чуть-чуть, а на полную смелыми", какими являемся сами.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением

Ранее мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".

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