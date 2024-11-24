Мільярдер у команді Трампа. Що відомо про Ілона Маска – найбагатшого бізнесмена світу

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З чого починав Ілон Маск

Ілону Маску влітку виповнилося 53 роки. Більшу частину життя він провів у США, але народився в Південній Африці. Його шкільні роки пройшли у місті Преторія (столиця ПАР).

Захоплювався читанням та комп'ютерними іграми. В 10 років самостійно опанував програмування, а в 12 створив першу гру під назвою Blastar та продав її за 500 долларів.

Сам Маск називав дитинство важким, через розлучення батьків та складні відносини з однокласниками. У 18 років він переїхав до Канади, деякий час навіть працював на фермі та лісопилці.

Фото: Ілон Маск у 1994 році (x.com/elonmusk)

Згодом перебрався у США і вступив до Університету Пенсильванії, де вивчав фізику та економіку. Щоб сплачувати своє навчання, влаштовував домашні вечірки, вхід на які був платним.

Разом із братом Кімбалом в Каліфорнії Ілон створив свій перший успішний стартап – Zip2. Це було програмне забезпечення для газет, що дозволяло розміщувати новини в Інтернеті. Зокрема, Zip2 користувалося видання The New York Times. У 1999 проєкт продали за 307 млн доларів, 22 млн з яких отримав Ілон Маск.

Ще одним стартапом молодого підприємця був X.com – система електронних грошових переказів, яка згодом стала відомою як PayPal. У 2002 її придбав eBay за 1,5 млрд доларів, а Маск як один з акціонерів заробив 165 млн доларів.

Найбагатший у світі. SpaceX, Tesla, Х та інші бізнеси Маска

На 21 листопада 2024 видання Bloomberg оцінювало статки Ілона Маска в 331 млрд долларів. Ім'я підприємця перебуває на першій сходинці рейтингу найбагатших людей планети.

На кошти від продажу своїх перших проєктів Маск заснував компанію SpaceX з розробки космічних кораблів (Dragon), ракет-носіїв до них (Falcon), які успішно виконують космічні місії.

SpaceX стала першою приватною компанією, яка здійснила політ на МКС. Серед амбіційних проєктів бізнесмена у космічній галузі – створення ракети для польотів на Марс. Маск обіймає посади генерального директора та головного інженера компанії.

Фото: Маск є головним інженером SpaceX (GettyImages)

Крім того, з 2019 SpaceX почало масовий випуск низькоорбітальних супутників Starlink для забезпечення супутникового доступу до Інтернету.

У 2003 Ілон Маск заснував компанію Tesla, яка наразі є одним із найбільших у світі виробників електрокарів із системою самокерування.

У 2015 році з Семом Альтманом та іншими він створив лабораторію із досліджень штучного інтелекту OpenAI (розробник ChatGPT). За три роки вийшов із правління компанії, а у 2024 навіть подав до суду на OpenAI, заявляючи, що компанія відмовилася від засновницької місії з розробки штучного інтелекту "на благо людства".

Маск проявляє зацікавленість у розвитку ШІ, але водночас висловлює занепокоєність щодо загроз цієї технології. Він вважає що, ШІ потрібно обмежувати та контролювати на державному рівні.

У 2022 році Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter та почав серйозні зміни у компанії. Окрім перейменування мережі на Х він ініціював скорочення цілих відділів та звільнення багатьох працівників. Також він зменшив модерацію на платформі, пояснюючи своє рішення важливістю свободи слова. Однак послаблення правил призвело до відновлення акаунтів екстремістів, конспірологів та поширення дезінформації.

Серед інших проєктів Маска:

SolarCity – виробництво сонячних панелей для генерації електроенергії;

компанія Neuralink з розробки мозкових імплантів, які мають забезпечити взаємодію людського мозку з електронним пристроєм;

The Boring Company – компанія з будівництва тунелів для швидкісного транспорту;

Hyperloop – проєкт зі створення швидкісного пасажирського транспорту, здатного долати відстань у понад 1000 км за годину.

Від критика до союзника. Ставлення до Трампа

Ім'я Ілона Маска під час президентських виборів у США цьогоріч лунало в ЗМІ майже кожного дня. Мільярдер активно підтримував кандидата від республіканців Дональда Трампа та став одним із найбільших донорів його кампанії.

Втім спочатку Маск і Трамп не були союзниками. На виборах 2016 року бізнесмен голосував за демократку Гілларі Клінтон та заявляв, що Дональд Трамп "не той хлопець" для посади очільника Білого дому.

Під час президентства Джо Байдена Маск дистанціювався від Демократичної партії. Він критикував підхід до міграційної та економічної політики чинної адміністрації.

Врешті у 2022 році мільярдер назвав Демократичну партію "партією ненависті та розколу" та оголосив про наміри голосувати за республіканців.

Фото: за результатами опитування в Twitter Ілон Маск повернув сторінку Дональда Трампа (GettyImages)

Зміна політичних поглядів стала ще помітнішою, коли після купівлі Twitter Ілон Маск розблокував акаунт Дональда Трампа. Він спонсорував передвиборчу кампанію республіканців на президентських перегонах 2024, виділивши близько 120 млн доларів.

Маск почав брати активну участь у заходах з агітації та відкрито висловився на підтримку Трампа після замаху на нього під час мітингу в Пенсильванії.

Мільярдер заявив, що Трамп "має перемогти, щоб зберегти Конституцію та зберегти демократію в Америці". Також він влаштував політичну "лотерею" в Пенсильванії, обіцяючи заплатити 1 млн доларів виборцям, які вагаються за кого віддати голос.

Ілон Маск провів ніч виборів разом із командою Дональда Трампа в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, і був присутній під час оголошення результатів.

Заява Маска в день виборів президента США щодо результатів Трампа (скриншот x.com/elonmusk)

Варто зазначити, що ставка Маска на Трампа швидко принесла дивіденди. Наступного дня після виборів акції його компанії Tesla зросли майже на 15%.

Посада в команді нового президента США

Західні ЗМІ неодноразово писали про вплив бізнесмена на призначення у команду новообраного президента.

За даними джерел CNN, Маск перебував у Мар-а-Лаго майже щодня з того часу, як Трамп переміг на виборах, та брав участь в ухваленні кадрових рішень. Генеральний директор SpaceX і Tesla ясно дав зрозуміти, яким призначенням він віддає перевагу, зазначає видання.

Крім того, Маск був присутній при дзвінках Трампу кількох світових лідерів, зокрема під час спілкування майбутнього президента США з лідером України Володимиром Зеленським.

При цьому найближче оточення Трампа почала дратувати така його близькість із Маском.

"Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали... Він упевнений у своїй великій заслузі у перемозі президента. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен", – зазначило джерело телеканалу NBC News.

Фото: Ілон Маск разом із наступним президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом (GettyImages)

Зі свого боку Дональд Трамп не шкодує компліментів на адресу Ілона Маска, і у своїй переможній промові назвав бізнесмена "супергенієм".

"Ми маємо нову зірку, народилася зірка – Ілон", – заявив Трамп під час виступу.

Невдовзі новообраний президент анонсував, що призначить Маска співочільником нового Департаменту урядової ефективності (DOGE).

Разом із бізнесменом Вівеком Рамасвамі він має зайнятися скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств з метою усунути марнотратство уряду.

"Це спричинить ударну хвилю по всій системі, по кожному, хто має відношення до системи та всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це дуже багато людей!", – прокоментував Маск своє призначення.

Позиція Маска щодо війни в Україні

Американський мільярдер неодноразово робив суперечливі заяви стосовно російсько-української війни, що демонстрували як підтримку, так і заклики до мирних переговорів з агресором.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Ілон Маск надав Україні доступ до супутникової системи зв'язку Starlink, яка забезпечила зв'язок у регіонах із відсутнім або слабким інтернетом та надала змогу ЗСУ більш ефективно координувати свої дії на полі бою.

Проте згодом стало відомо про його рішення обмежити Україні доступ до Starlink в Криму. Це відбулося на тлі планування атак Сил оборони на російський флот у Севастополі і викликало хвилю критики в бік Маска.

Наступним суперечливим вчинком Маска стало його опитування в соцмережі Х, щодо умов закінчення війни. Він висунув на голосування власну "формулу", за якою для досягнення миру Крим має залишитися російським, на окупованих територіях необхідно провести референдуми, а Україна відмовиться від вступу в НАТО.

Скриншот x.com/elonmusk

На твіт мільярдера відповів президент України Володимир Зеленський, запропонувавши своє опитування: "Який Ілон Маск подобається більше: той, який за Україну чи за Росію".

Тоді Маск запевнив, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди".

"Смерть з обох боків буде нищівною. Населення Росії втричі більше, ніж в Україні, тому перемога України в тотальній війні є малоймовірною. Якщо ви піклуєтесь про народ України, шукайте миру", – писав він.

Ілон Маск неодноразово висловлював стурбованість тим, що затяжна війна між Росією та Україною може призвести до застосування ядерної зброї та початку Третьої світової війни. Він закликав Україну почати переговори з РФ, критикував військову допомогу від США.

До того ж видання The Wall Street Journal писало, що з кінця 2022 року Ілон Маск підтримував контакти з очільником Кремля Володимиром Путіним та іншими російськими посадовцями, зокрема, з Сергієм Кирієнком, якого вважають "куратором" окупованих регіонів України.

WSJ зазначило, що обмеження на застосування Starlink українськими військовими збіглося в часі "з публічним і приватним тиском з боку Кремля" на Маска.

Водночас мільярдер пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією, обіцянкою "знайти та знищити".

Вже після перемоги Трампа на виборах у США Ілон Маск прокоментував новину про плани новообраного президента нібито створити демілітаризовану зону між Росією та Україною.

Він написав у себе в Х, що "незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець", та додав, що час для "розпалювачів війни та спекулянтів минув".

А нещодавно генеральний директор Tesla провокаційно відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що Україна є незалежною країною та її не можна примусити "сидіти та слухати". "У нього (президента України Володимира Зеленського – ред.) дивовижне почуття гумору", – прокоментував Маск.

При підготовці використовувалися: публікації NBC News, WSJ, Bloomberg, CNN, BBC, повідомлення Ілона Маска в мережі Х, публічні заяви Дональда Трампа, інформація з Wikipedia.