Вплив припинення допомоги США Україні не відразу стане відчутним, - CNN

Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Однак наслідки цього будуть відчутні не одразу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського чиновника, знайомого із ситуацією, знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки припинення військової допомоги США стали відчутними для ЗСУ. Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.
"Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях поодинці", - сказав чиновник.
Також CNN навів слова одного з експертів, на думку якого, цей крок буде відчуватися протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн допомагає Києву поки що залишатися в боротьбі. Однак, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Марк Канчіан, зазначив, що "удар буде великим".
Також він додав, що адміністрація Трампа має ще інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або повністю скасовані, включно з обміном розвідданими та підготовкою українських сил.
Нагадаємо, кілька годин тому видання Bloomberg написало, що Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Йшлося, зокрема, про озброєння, яке перебуває в дорозі в нашу країну, але ще не прийшло. Відповідну вказівку президент США дав главі Пентагону Піту Гегсету.
Незабаром у коментарі CNN представник Білого дому підтвердив, що Штати зупинили допомогу. Він наголосив, що США потрібно, щоб партнери теж були віддані миру, як і Трамп.
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