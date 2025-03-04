Вплив припинення допомоги США Україні не відразу стане відчутним, - CNN

Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Однак наслідки цього будуть відчутні не одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американського чиновника, знайомого із ситуацією, знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки припинення військової допомоги США стали відчутними для ЗСУ. Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину.

"Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях поодинці", - сказав чиновник.

Також CNN навів слова одного з експертів, на думку якого, цей крок буде відчуватися протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн допомагає Києву поки що залишатися в боротьбі. Однак, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Марк Канчіан, зазначив, що "удар буде великим".

Також він додав, що адміністрація Трампа має ще інші форми допомоги Україні, які можуть бути припинені або повністю скасовані, включно з обміном розвідданими та підготовкою українських сил.