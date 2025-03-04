Влияние приостановки помощи США Украине не сразу станет ощутимым, - CNN

По словам американского чиновника, знакомого с ситуацией, потребуется некоторое время, возможно несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки военной помощи США стали ощутимыми для ВСУ. Однако, как только текущие запасы в стране начнут истощаться, последствия будут серьезными, даже если другие страны поспешат восполнить этот пробел.

"Европа не может заполнить пробел в своих возможностях в одиночку", - сказал чиновник.

Также CNN привел слова одного из экспертов, по мнению которого, этот шаг будет ощущаться в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран помогает Киеву пока оставаться в борьбе. Однако, старший советник Центра стратегических и международных исследований, Марк Канчиан, отметил, что "удар будет большим".

Также он добавил, что у администрации Трампа есть еще другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или полностью отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских сил.