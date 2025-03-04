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Влияние приостановки помощи США Украине не сразу станет ощутимым, - CNN

Фото: Европа не может заполнить проблем в помощи в одиночку (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Однако последствия этого будут ощутимы не сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского чиновника, знакомого с ситуацией, потребуется некоторое время, возможно несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки военной помощи США стали ощутимыми для ВСУ. Однако, как только текущие запасы в стране начнут истощаться, последствия будут серьезными, даже если другие страны поспешат восполнить этот пробел.

"Европа не может заполнить пробел в своих возможностях в одиночку", - сказал чиновник.

Также CNN привел слова одного из экспертов, по мнению которого, этот шаг будет ощущаться в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран помогает Киеву пока оставаться в борьбе. Однако, старший советник Центра стратегических и международных исследований, Марк Канчиан, отметил, что "удар будет большим".

Также он добавил, что у администрации Трампа есть еще другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или полностью отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских сил.

Что предшествовало

Напомним, несколько часов назад издание Bloomberg написало, что Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. Речь шла в том числе о вооружении, которое находится в пути в нашу страну, но еще не пришло. Соответствующее указание президент США дал главе Пентагона Питу Хегсету.

Вскоре в комментарии CNN представитель Белого дома подтвердил, что Штаты остановили помощь. Он подчеркнул, что США нужно, что чтобы партнеры тоже были привержены миру, как и Трамп.

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