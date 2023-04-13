UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вплив Китаю на РФ матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вплив Китаю на Росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед відбуттям до Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Роль Китаю у впливі на росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала Бербок.

За її словами, можливості завершення російської війни в Україні стануть однією з головних тем для обговорення під час її візиту. Бербок зазначила, що Китай, як один з членів Ради безпеки ООН, несе відповідальність за збереження миру. Також вона обговорить збільшення напруженості між КНР і Тайванем.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністр.

Бербок зазначила, що наразі Європа може сприймати Китай як партнера, конкурента та системного суперника, але у якому саме напрямку похитнеться стрілка "компасу" залежить від того шляху, який обере сам Китай.

"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Заходу не варто співпрацювати з Китаєм, оскільки помилка "дружби з Росією" може повторитись.

Крім цього стало відомо, що Китай планує закрити повітряний простір біля Тайваню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай