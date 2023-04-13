Влияние Китая на РФ будет иметь последствия для всей Европы, - Бербок

"Роль Китая во влиянии на Россию будет иметь последствия для всей Европы и наших отношений с Китаем", - сказала Бербок.

По ее словам, возможность завершения российской войны в Украине станет одной из главных тем для обсуждения во время ее визита. Бербок отметила, что Китай как один из членов Совета безопасности ООН несет ответственность за сохранение мира. Также она обсудит увеличение напряженности между КНР и Тайванем.

"Учитывая ужасный сценарий военной эскалации в Тайванском проливе, через который ежедневно протекает 50% мировой торговли, во время моего визита я также подчеркну общее европейское убеждение, что одностороннее изменение статус-кво в Тайванском проливе, а тем более военная эскалация, было бы неприемлемыми", - заявила министр.

Бербок отметила, что в настоящее время Европа может воспринимать Китай как партнера, конкурента и системного соперника, но в каком направлении пошатнется стрелка "компаса" зависит от того пути, который выберет сам Китай.

"Китай изменился, и после завершения коронавирусных ограничений я хочу получить лучшее представление о курсе, который выбирает новое руководство, также учитывая напряжение между политическим контролем и экономической открытостью", - сказала она.