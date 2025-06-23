Вплив алкоголю на ваше здоров'я, про який ніхто не говорить

Скільки алкоголю вживають українці?

Нещодавнє соціологічне опитування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), проведене серед дорослого населення України (18+ років) з 24 листопада по 8 грудня 2023 року, розкриває тривожну картину вживання алкоголю в країні та його потенційні наслідки.

Результати опитування ВООЗ свідчать про високий рівень споживання алкоголю в Україні. Виявилося, що 77,4% респондентів вживали алкоголь протягом останніх 12 місяців. Цей показник трохи вищий серед чоловіків (80,1%) порівняно з жінками (75,2%).

Алкоголь особливо поширений серед молодших вікових груп: 86,3% серед 18–29-річних, 80,6% серед 30–44-річних, 80,7% серед 45–59-річних, тоді як серед людей 60+ років цей показник знижується до 66,5%. Це показує, що значна частина молодого та активного населення країни регулярно вживає алкоголь.

Вплив повномасштабної війни вніс свої корективи. Приємно відзначити, що 21,5% тих, хто колись вживав алкоголь, повідомили про зменшення його споживання, а 6,8% взагалі припинили пити. Проте, є й негативні тенденції: 5,5% респондентів почали пити більше, а 2,9% повернулися до споживання алкоголю після періоду утримання.

Статистика також висвітлює проблему надмірного споживання. Майже половина (49,2%) теперішніх споживачів алкоголю, зокрема 64% чоловіків і 36% жінок, повідомили про випадки пияцтва, тобто епізодичного вживання 60 грамів або більше чистого спирту для чоловіків і 40 грамів або більше для жінок за один раз. Тривожним є той факт, що 15% активних споживачів алкоголю відчували його шкідливий вплив, зокрема на здоров'я (9,5%) або добробут (6,2%).

Смертельні наслідки алкоголю

Алкоголь є однією з основних причин смертності у світі, якій можна запобігти. Довготривале вживання значно підвищує ризик розвитку певних видів раку, включаючи рак товстої кишки, печінки, стравоходу, порожнини рота та молочної залози. Крім того, алкоголь послаблює імунну систему, ускладнюючи боротьбу організму з інфекціями.

Окрім онкології, основними причинами смерті, пов'язаних з алкоголем, є захворювання печінки, включаючи цироз і рак, а також захворювання серця, порушення серцевого ритму, гіпертонія та інсульт. Люди, які зловживають алкоголем, частіше звертаються до відділень невідкладної медичної допомоги через алкогольне сп'яніння.

На дорогах країни алкоголь також залишає свій трагічний слід. За даними Опендатабот, у 2024 році через керування авто нетверезими водіями трапилася тисяча ДТП із загиблими та/або травмованими. Кожне 25-те ДТП із загиблими та/або травмованими відбувається саме через керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Ризики для печінки

Надмірне вживання алкоголю сприяє виникненню трьох основних типів захворювань печінки.

Майже у всіх людей, які зловживають алкоголем, розвивається жирова дистрофія печінки, яка є найбільш ранньою стадією. Більшість людей з цим захворюванням не мають симптомів, хоча можуть відчувати збільшення печінки або легкий дискомфорт у верхній правій частині живота. Це захворювання можна запобігти, і воно є оборотним, якщо припинити вживати алкоголь на ранніх стадіях.

Приблизно у третини людей, які багато п'ють, розвивається алкогольний гепатит, при якому печінка запалюється і набрякає, а клітини печінки руйнуються. Цей гепатит може бути від легкого до тяжкого ступеня.

Пацієнти можуть мати жовтяницю, лихоманку, нудоту, блювоту та біль у животі. Легка форма може тривати роками та призводити до ще більшого пошкодження печінки, якщо людина не припинить пити. Важка форма алкогольного гепатиту виникає раптово, зазвичай після епізоду пияцтва, і є небезпечною для життя. Єдиний спосіб запобігти погіршенню перебігу та збільшити тривалість життя – це повна відмова від алкоголю.

У 10-20% людей, які зловживають алкоголем, виникає цироз печінки. Це серйозне захворювання зазвичай розвивається після 10 і більше років вживання алкоголю. Оскільки рубцева тканина накопичується і замінює більшість клітин печінки, цей процес є незворотним. Хоча пацієнти з ранніми стадіями цирозу можуть не мати жодних симптомів, цей стан має тенденцію прогресувати та значно пошкоджувати печінку ще до того, як його виявлять.

З часом у людей погіршуються такі симптоми, як втома, слабкість, виснаження м'язів, підвищення тиску в печінці, накопичення рідини в животі та ногах, кровотечі з вен стравоходу, збільшення селезінки, сплутаність свідомості, зниження концентрації уваги та зміни в поведінці. Цироз може призвести до смертельної печінкової недостатності або раку печінки. На цьому етапі деяким пацієнтам може допомогти трансплантація печінки, але найважливішим є повне утримання від алкоголю.

Чи є безпечний рівень вживання алкоголю?

Негативний вплив алкоголю залежить від віку, статі, генетичного фону та інших медичних проблем. Цікаво, що у жінок захворювання печінки розвиваються швидше, ніж у чоловіків, навіть якщо вони вживають однакову кількість алкоголю протягом однакового періоду часу.

Важливо пам'ятати, що пиво і вино не є безпечнішими за міцні напої, адже всі вони містять спирт. Один стандартний напій, що містить однакову кількість спирту, еквівалентний 340 мл пива, 150 мл вина або 50 мл міцних алкогольних напоїв.

Для пацієнтів без захворювань печінки виділяють такі рівні вживання. Помірне вживання алкоголю - це до двох напоїв на день для чоловіків і один на день для жінок. Вживання напоїв з високим ступенем ризику – це три або більше напоїв на день для чоловіків і два або більше напоїв для жінок.

Зловживанням, або небезпечним вживанням, вважається споживання п'яти або більше напоїв протягом двох годин для чоловіків або щонайменше чотирьох напоїв для жінок.