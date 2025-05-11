Під час виступу перед пресою Путін запропонував можливість провести прямі переговори між Москвою і Києвом. Зокрема Остін бб, він назвав дату 15 травня, а місце проведення - Стамбул. Те саме місто, де були переговори між РФ та Україною у 2022 році.

"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів, і президент Ердоган дуже багато зробив для їхньої організації... Завтра у нас намічена розмова з президентом Туреччини паном Ердоганом", - сказав Путін.

Він додав, що хоче попросити Ердогана про те, щоб той надав майданчик для проведення переговорів у Туреччині.

"Сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", - резюмував Путін.