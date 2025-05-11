Російський диктатор Володимир Путін анонсував, що матиме розмову з предзидетом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони говоритимуть про війну в Україні та можливі переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
Під час виступу перед пресою Путін запропонував можливість провести прямі переговори між Москвою і Києвом. Зокрема Остін бб, він назвав дату 15 травня, а місце проведення - Стамбул. Те саме місто, де були переговори між РФ та Україною у 2022 році.
"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів, і президент Ердоган дуже багато зробив для їхньої організації... Завтра у нас намічена розмова з президентом Туреччини паном Ердоганом", - сказав Путін.
Він додав, що хоче попросити Ердогана про те, щоб той надав майданчик для проведення переговорів у Туреччині.
"Сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", - резюмував Путін.
Нагадаємо, на початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до процесу припинення вогню війни в Україні.
"У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно з війною Росії з Україною, усе, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого... У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією і Україною - зараз", - написав президент США.
Також ми писали, що вчора США, «колація охочих" і Україна - запропонували Росії повне зупинення бойових дій терміном на 30 днів, починаючи з 12 березня. Ідею, зокрема, підтримала Туреччина, яка заявила, що готова взяти на себе моніторинг дотримання режиму припинення вогню, якщо угоду буде досягнуто.
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