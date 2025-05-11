В ходе выступления перед прессой Путин предложил возможность провести прямые переговоры между Москвой и Киевом. В частности Остин бб, он назвал дату 15 мая, а место проведения - Стамбул. То самый город, где были переговоры между РФ и Украиной в 2022 году.

"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации... Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин.

Он добавил, что хочет попросить Эрдогана о том, чтобы тот предоставил площадку для проведения переговоров в Турции.

"Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", - резюмировал Путин.